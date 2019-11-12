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Фото: Pixabay.com
В России предложили сократить период использования шипованной резины. Специалисты государственной компании «Автодор» призвали штрафовать за несоблюдение этого условия, сообщает
Эксперты выяснили, что дороги, в особенности с разрешенной скоростью более 70 километров в час, получают 90% ущерба зимой. По мнению специалистов, в Центральной России водителям следует пользоваться шипованной резиной в течение 188 дней в году вместо 273. В других регионах нормы будут иными.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.