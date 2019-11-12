В Канищеве из-за аварии образовалась пробка

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На улице Интернациональной из-за аварии образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор есть от пересечения с улицей Полевой и до перекрестка с улицей Бирюзова. Движение затруднено в обе стороны.
Информация о ДТП уточняется.
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