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Фото: УМВД по Рязанской области
В Кадоме насмерть сбили пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в понедельник, 11 ноября, у дома №107 на улице Володарского. «ВАЗ-2115» сбил находившегося на дороге 60-летнего мужчину.
Пешеход погиб на месте.
За рулем машины была 47-летняя жительница Рязанской области.
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