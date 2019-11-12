Убийства и изнасилования. С начала года рязанские следователи раскрыли около 30 преступлений «прошлых лет»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
С начала года рязанские следователи раскрыли 28 преступлений «прошлых лет». Из них 6 дел об убийствах, 3 — о преступлениях сексуального характера, сообщил
Всего по состоянию на 11 ноября на территории области зарегистрировали 8 849 преступлений, что на 0,5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Число особо тяжких преступлений также увеличилось на 1,7% — 2 599 против 2 555.
При этом количество убийств сократилось на 21% (30 против 38); число умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших — на 8% (23 против 25), изнасилований — на 11,1% (8 против 9).
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.