Скопинский рецидивист обокрал пенсионерку из Москвы

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Житель поселка Павелец Скопинского района обокрал дом московской пенсионерки. Об этом сообщила
Известно, что ранее судимый 60-летний мужчина разбил окно и вынес телевизионный приемник и DVD-плеер. «Он использовал аппаратуру для просмотра телепрограмм и фильмом и за этим занятием проводил почти все время», — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.