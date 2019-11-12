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Фото: Pixabay.com
Рязанцу спасли почку, «закрыв» в ней кровоточившую артерию. Об этом
Пациента с сильным кровотечением обследовали в кардиодиспансере. Врачи выяснили, что у 50-летнего мужчины лопнула артерия внутри почки. Это привело к образованию в ней аневризмы — двухсантиметровой полости, из которой кровь попадала в мочу.
«Раньше в такой ситуации почку удаляли, других вариантов не было. Мы решили сделать внутрипочечную операцию, „закрыть“ артерию и сохранить пациенту жизненно важный орган», — пояснил заведующий отделением рентгенваскулярной хирургии Сергей Бирюков.
С помощью специального катетера в аневризму завели несколько специальных спиралей, которые заполнили всю ее полость и остановили кровотечение.
В минздраве отметили, что подобную операцию впервые провели в области.
Пациента уже выписали, он ходит на работу.
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