Рязанцев предупредили о неполадках в работе цифрового ТВ

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцев предупредили о неполадках в работе цифрового телевидения, которые могут произойти в ноябре. 21-22 ноября в области пройдут технические работы по настройке ТВ для врезок региональных каналов, передает
При этом отмечается, что неполадки можно устранить самостоятельно.
Для этого нужно будет перенастроить каналы:
Более подробную информацию можно получить на сайте смотрицифру. рф или по телефону горячей линии 8-800-220-20-02.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские полицейские проверили готовность спецтехники к зиме
|
cледующая новость →В Рязанскую область поступила вакцина от гриппа последнего поколения
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».