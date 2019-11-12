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10:19, 12 ноября 2019 395
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Рязанцам предложили бесплатно проверить уровень сахара в крови

Рязанцам предложили бесплатно проверить уровень сахара в крови

Фото: Pixabay.com

Рязанцам предложили бесплатно проверить уровень сахара в крови. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В четверг, 14 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ устроит акцию. Проверить уровень сахара в крови можно по адресу: улица Строителей, дом №5 В.

Предварительная запись по телефону: +7 (4912) 720-777.


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