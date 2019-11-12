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Фото: Pixabay.com
Рязанцам предложили бесплатно проверить уровень сахара в крови. Об этом
В четверг, 14 ноября, отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. В этот день Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ устроит акцию. Проверить уровень сахара в крови можно по адресу: улица Строителей, дом №5 В.
Предварительная запись по телефону: +7 (4912) 720-777.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.