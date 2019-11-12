Рязанца покажут в сериале на НТВ

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Рязанца Виктора Корнеева покажут в сериале «Пять минут тишины» на канале НТВ. Пост
Известно, что съемки проходят в Ульяновске. Молодой человек опубликовал фото с актерами Романом Курцыным и Игорем Лифановым, которые играют главные роли в сериале.
Напомним, это уже не первая работа Корнеева. В 2018 он
Фото из группы «KinoLab Рязань»
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