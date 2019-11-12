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22:55, 12 ноября 2019 163
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Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для части россиянок

Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для части россиянок

Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликовали во вторник, 12 ноября, на портале правовой информации.

Согласно закону, сельчанки должны работать не более 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Также женщины могут претендовать на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.

Льгота для жительниц сельской местности до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.


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