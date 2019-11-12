В Рязанской области выросло производство молока

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Фото: Pixabay.com
Производство молока в Рязанской области выросло на семь процентов. Об этом
По состоянию на 1 ноября все хозяйства области произвели 386 тысяч тонн молока, это на 25,2 тысячи тонн больше показателей прошлого года.
«Достижение рязанскими животноводами роста производства молока в 7% является значительным, для сравнения: в Центральном Федеральном округе рост составляет 4,3%, а по России в целом — 1,7%", — уточнили в ведомстве.
Животноводческие комплексы в этом году завезли 9 300 коров (в три раза больше, чем в прошлом году). Племенные нетели голштинской и черно-пестрой пород прибыли в Рыбновский, Рязанский, Пронский, Пителинский и Шацкий районы.
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