После столкновения с «Логаном» в центре Рязани «Приора» сбила школьницу

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 11 ноября, около дома №95 на улице Свободы произошло ДТП. Об этом сообщила
В 16:10 31-летний рязанец на Renault Logan врезался в Lada Priora под управлением 33-летнего жителя области, которой притормозил, чтобы пропустить пешеходов.
От удара Lada продолжила движение и наехала на 14-летнюю школьницу, двигавшуюся по нерегулируемому переходу.
С травмами пострадавшую доставили в больницу.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.