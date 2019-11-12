Под машину в центре Рязани попал школьник на самокате

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Фото: УМВД по Рязанской области
В полиции рассказали о ДТП, которое произошло утром во вторник, 12 ноября, в центре Рязани. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что на пересечении улиц Щедрина и Вознесенской под машину попал 13-летний школьник.
По предварительной информации, мальчик передвигался на самокате по нерегулируемому переходу, когда его сбил Mitsubishi Lancer под управлением 42-летнего водителя.
Пострадавший обращался за медпомощью.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что юноша
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.