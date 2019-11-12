«Пикник» представит в Рязани альбом «В руках великана»

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Группа «Пикник» представит в Рязани новую концертную программу «В руках великана». Одноименный альбом вышел в сентябре.
Концерт устроят 13 декабря в областной филармонии. По традиции зрителям представят концептуальный видео-арт и новых персонажей.
Поклонники услышат песни из альбома «В руках великана» и хиты «Египтянин», «У шамана три руки», «Говорит и показывает!» и другие. Во время шоу рязанцы увидят гиганта на ходулях, Неонового рыцаря и Куклу с человеческим лицом.
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