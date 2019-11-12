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На Почтовой начали снимать вывеску «Рязань», фотографии появились в группе «
Демонтаж начался во вторник, 12 ноября.
«Многострадальную вывеску „Рязань“ на Почтовой демонтируют. Не горит и все тут», — написал автор поста.
Напомним, 5 февраля на Почтовой
Позже в мэрии рассказали, когда вывеску
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