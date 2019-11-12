В России разрешили изымать имущество у всех, кто не докажет законность его приобретения

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Фото: Pixabay.com
Конституционный суд разрешил изымать имущество у всех, кто не докажет законность его приобретения. Об этом заявил адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко, пишут «
По словам адвоката, доказывать законность приобретения имущества придется в суде при помощи справки из налоговой по форме 2-НДФЛ. Горбатенко указал на решение Конституционного суда, который подтвердил законность конфискации имущества не только у коррупционеров и их родственников, но также у друзей или знакомых обвиняемых.
Напомним, друзья и родственники Захарченко посчитали изъятие имущества на девять миллиардов рублей незаконным, поскольку Генпрокуратура не предоставила прямых свидетельств того, что имущество купили на «черные» доходы экс-силовика.
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