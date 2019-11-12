Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:41, 12 ноября 2019 662

Компания «Рельеф-Центр» поделилась опытом на HR-форуме в Рязани 1

Компания «Рельеф-Центр» поделилась опытом на HR-форуме в Рязани

В четверг, 7 ноября, в Рязани прошел форум «Секреты успешного HR-брендинга: эффективные практики работодателей», который организовала компания HeadHunter. Поддержал мероприятие «Рельеф-Центр».

«Форум стал отличной образовательной площадкой для HR-специалистов. Участники смогли разобрать и проанализировать эффективные практики на примере лучших проектов „Премии HR-бренд“, узнали о действенных инструментах, которые помогают создавать узнаваемый имидж работодателя и привлекать к сотрудничеству самых грамотных специалистов в своей области», — рассказали в пресс-службе компании.

Успешными кейсами с участниками форума поделились представители HeadHunter и различных региональных компаний, в том числе менеджер по оценке и развитию персонала компании «Рельеф-Центр» Ирина Ворнакова. Она рассказала о таком направлении работы HR-подразделения, как позиционирование бренда для молодых специалистов.

В 2018—2019 учебном году HR-специалисты компании «Рельеф-Центр» провели свыше пятидесяти экскурсий для более тысячи учащихся. Почти полсотни студентов прошли здесь учебную практику, исследуя деятельность организации, а каждый третий студент остался работать в компании после стажировки.

«Такой формат мероприятий от HeadHunter, ведущей компании в сфере подбора и управления персоналом, — отличная возможность для HR-специалистов получить ценные знания от опытных и успешных коллег, обсудить проблемы и региональные особенности рынка труда Рязани, — добавили в пресс-службе. — Компания „Рельеф-Центр“ не только приняла активное участие в работе форума, рассказав о своем опыте, но и стала партнером организаторов».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов

«Сон и пища — за рулем». Как изменились условия работы водителей и кондукторов рязанских автобусов

«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 955
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 4 138
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 639
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 4 252
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 22
8:09, 10 ноября 2019 1 514
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум