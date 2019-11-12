Компания «Рельеф-Центр» поделилась опытом на HR-форуме в Рязани

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В четверг, 7 ноября, в Рязани прошел форум «Секреты успешного HR-брендинга: эффективные практики работодателей», который организовала компания HeadHunter. Поддержал мероприятие «Рельеф-Центр».
«Форум стал отличной образовательной площадкой для HR-специалистов. Участники смогли разобрать и проанализировать эффективные практики на примере лучших проектов „Премии HR-бренд“, узнали о действенных инструментах, которые помогают создавать узнаваемый имидж работодателя и привлекать к сотрудничеству самых грамотных специалистов в своей области», — рассказали в пресс-службе компании.
Успешными кейсами с участниками форума поделились представители HeadHunter и различных региональных компаний, в том числе менеджер по оценке и развитию персонала компании «Рельеф-Центр» Ирина Ворнакова. Она рассказала о таком направлении работы HR-подразделения, как позиционирование бренда для молодых специалистов.
В 2018—2019 учебном году HR-специалисты компании «Рельеф-Центр» провели свыше пятидесяти экскурсий для более тысячи учащихся. Почти полсотни студентов прошли здесь учебную практику, исследуя деятельность организации, а каждый третий студент остался работать в компании после стажировки.
«Такой формат мероприятий от HeadHunter, ведущей компании в сфере подбора и управления персоналом, — отличная возможность для HR-специалистов получить ценные знания от опытных и успешных коллег, обсудить проблемы и региональные особенности рынка труда Рязани, — добавили в пресс-службе. — Компания „Рельеф-Центр“ не только приняла активное участие в работе форума, рассказав о своем опыте, но и стала партнером организаторов».
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