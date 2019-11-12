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12:05, 12 ноября 2019 141
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Кемеровский бизнесмен продавал оружие под видом сувениров

Кемеровский бизнесмен продавал оружие под видом сувениров

Фото: Pixabay.com

Кемеровский бизнесмен продавал оружие под видом сувениров. Об этом сообщает VSE42.ru.

Полицейские на перроне станции Топки задержали пьяного мужчину. У него нашли кастет.

Оперативники выяснили, что мужчина купил оружие в одном из торговых центров. Они устроили проверочную закупку и изъяли еще девять кастетов, два кастета-ножа и охотничий нож.

Эксперты выяснили, что все предметы относятся к оружию, продажа которого запрещена в России из-за опасности.

44-летний продавец заявил, что купил партию товара в новосибирском торговом центре, чтобы продавать в качестве сувениров. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 222 УК («Незаконный сбыт холодного оружия»). Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей.


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