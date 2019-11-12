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17:20, 12 ноября 2019 391
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Рязанцев осудили за убийство соседа девятилетней давности

Рязанцев осудили за убийство соседа девятилетней давности

Двоих касимовцев осудили за убийство соседа девятилетней давности, об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

Известно, что в 2010 году, два молодых человека (1987 и 1991 годов рождения) избили соседа стеклянными бутылками по голове и туловищу. Затем, когда мужчина скончался, положили его труп в багажник, отвезли к реке и сбросили.

В результате один из участников преступления получил 15 лет колонии строго режима, второй — 13 (за вердикт со снисхождением проголосовали большинство присяжных).

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.


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