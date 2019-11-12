Рязанцев осудили за убийство соседа девятилетней давности

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Двоих касимовцев осудили за убийство соседа девятилетней давности, об этом сообщили на
Известно, что в 2010 году, два молодых человека (1987 и 1991 годов рождения) избили соседа стеклянными бутылками по голове и туловищу. Затем, когда мужчина скончался, положили его труп в багажник, отвезли к реке и сбросили.
В результате один из участников преступления получил 15 лет колонии строго режима, второй — 13 (за вердикт со снисхождением проголосовали большинство присяжных).
Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
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