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21:21, 12 ноября 2019 309
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Даже 13-летние дети уже пробовали наркотики — рязанский детский омбудсмен 1

Даже 13-летние дети уже пробовали наркотики — рязанский детский омбудсмен

Рязанский детский омбудсмен Екатерина Мухина поддержала тестирование подростков на наркотики. В беседе с корреспондентом телеканала ТКР она заявила, что «даже 13-летние дети уже пробовали наркотики».

Уполномоченный по правам ребенка назвала проверку школьников и студентов «своевременной».

«Пока еще не опоздали. Даже 13-летние дети уже пробовали наркотик. Потому что у нас такие детки… — сказала Мухина. — Слава Богу, что лечится. Мамы и папы не запускают эту проблему и не откладывают в дальний ящик, не надеются, что это само пройдет, а обращаются к докторам».

Ранее в сети появилось видео, на котором школьники из Рязани что-то курят через специальную водяную трубку.

Напомним, регион первым в стране начал массово проверять подростков на употребление наркотиков. Первыми прошли тестирование ученики рязанской школы №22.

Проверки будут ежегодными и бесплатными. С 13 лет письменное разрешение на тестирование за ребенка дают родители, с 15 лет подростки сами принимают решение.


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