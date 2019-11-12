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Рязанский детский омбудсмен Екатерина Мухина поддержала тестирование подростков на наркотики. В беседе с корреспондентом телеканала ТКР она заявила, что «даже 13-летние дети уже пробовали наркотики».
Уполномоченный по правам ребенка назвала проверку школьников и студентов «своевременной».
«Пока еще не опоздали. Даже 13-летние дети уже пробовали наркотик. Потому что у нас такие детки… — сказала Мухина. — Слава Богу, что лечится. Мамы и папы не запускают эту проблему и не откладывают в дальний ящик, не надеются, что это само пройдет, а обращаются к докторам».
Ранее в сети появилось видео, на котором школьники из Рязани
Напомним, регион первым в стране начал
Проверки будут ежегодными и бесплатными. С 13 лет письменное разрешение на тестирование за ребенка дают родители, с 15 лет подростки сами принимают решение.
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