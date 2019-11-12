Амурской школе присвоили имя Альберта Слюсаря

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Общеобразовательной школе села Среднебелая Амурской области присвоили имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Альберта Слюсаря. Церемонию провели в понедельник, 11 ноября, сообщил
На открытии памятной доски знаменитого выпускника школы присутствовала племянница Слюсаря, приехавшая из Рязани.
Напомним, в Рязани мемориальную доску Альберту Слюсарю
Справка
Альберт Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в в амурском селе Среднебелая. В 1962 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Служил в Афганистане в воздушно-десантных войсках. После войны 12 лет возглавлял рязанское десантное училище.
Удостоен звания Героя Советского Союза (15 ноября 1983). Кроме того, имел два ордена Ленина и орден Красной Звезды.
Военачальник являлся почетным гражданином Рязани.
Фото с сайта Минобороны
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рыбновском районе у «закладчика» изъяли более 20 килограммов наркотиков
|
cледующая новость →В воронежской облдуме обсудили социальную реабилитацию несовершеннолетних
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.