Жители 7-го Полевого переулка просили заменить старую деревянную лестницу, а им поставили ограждение

Жители 7-го Полевого переулка в Рязани просили заменить старую деревянную лестницу, ведущую на улицу Свободы, на металлическую. Местный житель Игорь Бондаренко рассказал RZN.info, что с 2015 года обращался в администрацию с этой просьбой из-за высокой проходимости со стороны переулка.

По его словам, в 2018 году из мэрии поступил ответ, что просьбу выполнят, но вместо этого летом 2019 года деревянную лестницу демонтировали и установили металлическое ограждение.

«Теперь с 7-го Полевого переулка на улицу Свободы никому не попасть», — написал рязанец.

В мэрии RZN.info сообщили, что деревянную лестницу убрали из-за ее аварийного состояния. Ограждение вместо нее установили «во избежание травмоопасных ситуаций».

Восстановление ступеней на прежнем месте нецелесообразно, отметили в администрации, так как рядом находится металлическая «в удовлетворительном состоянии».

В сообщении добавили, что в ноябре планируется выполнить текущий ремонт лестницы: укрепить перила, ступени, покрасить.

По словам Игоря Бондаренко, металлическая лестница проходит перпендикулярно нужному направлению и ведет в частный сектор.

«То есть лестница, на которую все время ссылается администрация, проходит абсолютно не в том направлении, куда нужно людям. Дети ходят в школу, взрослые в магазины и на работу. А теперь, в принципе, огородили любой проход на улицу Свободы. Люди на остановку троллейбуса у налоговой не пройдут», — возмутился он.

Редакция RZN.info также обратила внимание на отсутствие пандуса у имеющейся лестницы. В ответ в мэрии сообщили, что его обустройство не предусмотрено муниципальной программой.

Фото Google-карты, Игорь Бондаренко