За выходные на рязанских ярмарках продали 13 тонн картофеля

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На ярмарках выходного дня в Рязани продали 13 тонн картофеля. В субботу, 9 ноября, 225 производителей торговали на 360 местах, сообщил
Всего у них купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 16 ноября в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».
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