За неделю заделали ямы на 11 рязанских улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 6 по 11 ноября, заделали ямы на 11 рязанских улицах. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила 649 «квадратов».
Работы выполнялись на улицах Петрова, 3-и Бутырки, Зубковой, Чкалова, Крупской, Полетаева, Железнодорожная (Соколовка), дублер улицы Высоковольтной от дома №27 до №45, дорога на поселок Борки, от круга на улицы Зубковой до дома №40 по улице Новоселов, от улицы Черновицкой до Новорязанской ТЭЦ.
Всего с начала года работы провели на 197 улицах.
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