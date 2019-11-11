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15:46, 11 ноября 2019 180
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За неделю в Рязанской области ликвидировали 42 пожара

За неделю в Рязанской области ликвидировали 42 пожара

В период с 5 по 10 ноября в Рязанкой области ликвидировали 42 пожара. Об этом сообщила пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На пожарах за неделю уничтожено 15 строений и четыре единицы техники.

В пятницу, 8 ноября, загорелась квартира на улице Затинной. Из девятиэтажки эвакуировали десять человек. С огнем боролись 15 пожарных при помощи четырех машин.

5 ноября на улице Железнодорожная в деревне Соколовка погибли мужчина и женщина.


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