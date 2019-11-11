За неделю в Рязанской области ликвидировали 42 пожара

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В период с 5 по 10 ноября в Рязанкой области ликвидировали 42 пожара. Об этом
На пожарах за неделю уничтожено 15 строений и четыре единицы техники.
В пятницу, 8 ноября, загорелась квартира на улице Затинной. Из девятиэтажки
5 ноября на улице Железнодорожная в деревне Соколовка
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.