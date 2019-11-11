Вжух и… В Пронске коза пыталась попасть в музыкальную школу

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В Пронске сфотографировали козу, пытавшуюся «попасть в музыкальную школу». Местные жители опубликовали фото в соцсети «ВКонтакте».
«Чья коза по Пронску бегает? Черная и взрослая такая?» — написал автор поста.
В комментариях девушка сообщила, что животное спокойно гуляло по поселку и даже «пыталось напасть» на ребенка и мать.
Другой пользователь отреагировал на козу с юмором, написав, что «она просто потянулась к музыке».
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