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11:24, 11 ноября 2019 307
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Во вторник на четырех улицах Рязани отключат свет

Во вторник на четырех улицах Рязани отключат свет

Во вторнкик, 12 ноября, на четырех улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электричества не будет из-за работ на воздушной линии до 16:00 по следующим адресам:

  • Прудный проезд, дома №2, №4, №6;

  • улица 1-я Прудная, дома №1, №4, №6, №8, №10, №2е, №2б, №2а;

  • улица Соколовская, дома с № 7 по №29;

  • улица Связи, дома №1б, №1 В, №1г.


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