Во вторник на четырех улицах Рязани отключат свет

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Во вторнкик, 12 ноября, на четырех улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщил
Электричества не будет из-за работ на воздушной линии до 16:00 по следующим адресам:
Прудный проезд, дома №2, №4, №6;
улица 1-я Прудная, дома №1, №4, №6, №8, №10, №2е, №2б, №2а;
улица Соколовская, дома с № 7 по №29;
улица Связи, дома №1б, №1 В, №1г.
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