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17:37, 11 ноября 2019 64
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Владимир Нетeсов рассказал о работе над бюджетом Воронежской области на 2020 год

Владимир Нетeсов рассказал о работе над бюджетом Воронежской области на 2020 год

В пятницу, 8 ноября, в правительстве Воронежской области прошел круглый стол в рамках выездного заседания подкомитета по реализации профильных государственных программ России комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В работе заседания на тему «Межбюджетные отношения: проблемы и перспективы» участвовали губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Владимир Нетесов, депутаты регионального парламента, руководители ряда департаментов областного правительства, представители муниципальных образований региона.

Александр Гусев рассказал о планируемых изменениях в межбюджетное распределение средств, которые собираются в консолидированный бюджет региона. По его словам, новая схема позволит поддержать полномочия муниципалитетов дополнительными ресурсами.

С докладом выступил Владимир Нетесов. Он отметил, что депутаты изучили последние изменения в Бюджетном Кодексе, которые расширяют полномочия законодательных собраний в формировании бюджетов. В том числе, в части распределения субсидий из региональных бюджетов муниципальным.

«В соответствии с нововведениями при рассмотрении на заседании областной думы перечня таких субсидий мы будем в обязательном порядке учитывать мнение не только органов местного самоуправления, но и самих жителей, наших избирателей, если речь идет, например, о строительстве школы, детского сада, дома культуры или другого муниципального объекта социальной сферы. Это позволит сбалансировать бюджеты муниципальных образований и даст возможность органам местного самоуправления в полной мере использовать свои полномочия по решению вопросов местного значения», — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Он также отметил, что 31 октября законопроект о бюджете области на 2020 год и на плановый период 2021—2022 годов поступил в облдуму.

«Работа над главным финансовым документом ведется гласно, открыто, с участием депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, Контрольно-счетной палаты, представителей экспертного сообщества, общественных и политических организаций, а также средств массовой информации. Хотел бы подчеркнуть, что еще никогда на поддержку бюджетов муниципальных районов не направлялось столько средств — 33 млрд рублей в виде 109 видов межбюджетных трансфертов — это почти треть областного бюджета», — сказал председатель регионального парламента.

В ходе круглого стола с докладами выступили также председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, глава администрации Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин и глава администрации Петропавловского муниципального района Юрий Шевченко.


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