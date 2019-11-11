В Воронежской облдуме представили общественный рейтинг учреждений соцсферы

В Воронежской областной думе заслушали обязательный публичный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями региона в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения, а также культуры за 2018 год.

Обсуждение документа прошло в рамках совместного заседания комитетов по труду и соцзащите населения, по охране здоровья, по культуре и историческому наследию, по образованию, науке и молодежной политике.

Открывая заседание, председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила, что предмет обсуждения заседания является новшеством в работе депутатского корпуса. Она напомнила, что в марте 2018 года вступил в силу федеральный закон, который был призван совершенствовать сложившуюся систему независимой оценки в отношении федеральных, региональных и муниципальных учреждений, оказывающих услуги в социальной сфере.

Законодательством предусмотрена, в частности, обязанность высшего должностного лица субъекта РФ ежегодно представлять в региональный законодательный орган власти обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными и областными учреждениями культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций. Проверке также могут подвергаться негосударственные организации в сфере соцобслуживания, получающие средства из бюджета региона, а также частные медицинские организации, работающие в системе ОМС.

«Задачу создания механизма, который учитывает реальное мнение людей о качестве социальных услуг, поставил Владимир Путин. Главный смысл внедрения такой системы — повышение открытости и доступности для жителей страны объективной информации о любом учреждении бюджетной сферы», — отметил председатель облдумы Владимир Нетесов.

Среди основных критериев, по которым независимые эксперты оценивают уровень учреждений, открытость и доступность информации об организациях для получателей услуг, комфортность условий предоставления услуг, доброжелательность и вежливость работников организаций, удовлетворенность населения условиями оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов.

В ходе заседания перед депутатским корпусом выступили представители Общественных советов, которые рассказали о практической стороне вопроса — выездных мероприятиях, и представили рейтинги независимой оценки качества условий оказания услуг различными организациями социальной сферы за 2018 год.

Так, председатель Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания при департаменте социальной защиты Воронежской области Сергей Бахметьев рассказал, что в прошлом году проверка была проведена в 36 учреждениях социального обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме.

Среди учреждений есть «стобалльники» — это Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Воробьевский психоневрологический интернат, где соблюдены все условия комфортного пребывания пациентов, а также обеспечено максимально полное информационное сопровождение работы этих организаций.

Вторую строчку рейтинга занял Новоусманский дом-интернат для престарелых и инвалидов с результатом 99,55 баллов. На третье место общественники поставили Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста (99,27 баллов).

Остальным проверяемым организациям Совет по итогам независимой оценки рекомендовал провести работу по совершенствованию деятельности. Среди основных направлений общественники назвали необходимость проведения системной работы по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений, создание комфортных условий и доступности получения различных услуг для инвалидов, в том числе по слуху и зрению. Также независимые эксперты рекомендовали некоторым учреждениям предусмотреть возможность обучения сотрудников жестовому языку и профессиональным коммуникациям лиц с нарушением слуха и зрения, разработать программу обучающих тренингов по совершенствованию навыков общения с получателями услуг.

Зампредседателя Общественного совета при департаменте здравоохранения Воронежской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Юлия Бессарабова сообщила, что в процессе независимой оценки качества оказания медицинских услуг участвовали 43 медицинских организации Воронежской области, перечень которых был утвержден Общественным советом. По итогам выездных мероприятий выявлены недочеты, также касающиеся доступности предоставления услуг инвалидам, комфортности условий оказания услуг в медицинских организациях, соответствия официального сайта медицинской организации определенным требованиям.

Среди общих рекомендаций практически для всех медорганизаций, общественники отметили необходимость размещения актуальной информации на соответствующих стендах и сайтах медицинских организаций, обеспечение доступных условий для инвалидов, улучшение навигационной системы, поддержание помещений медицинских организаций в надлежащем санитарном состоянии, проведение мероприятий по сокращению очередей в приемных отделениях и регистратурах.

На верхних строчках рейтинга независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями в 2018 году оказались Рамонская районная больница (86 баллов), Бутурлиновская районная больница и Воронежский родильный дом N 3 (по 85 баллов).

По результатам рассмотрения документа региональный парламент представил рекомендации главе региона. В частности, депутаты рекомендовали обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки и направить в Воронежскую областную Думу информацию об исполнении этих планов.

Кроме того, необходимо продолжить информирование населения о возможности участия в независимой оценке, а также о ее результатах. Особое внимание региональный парламент рекомендовал обратить на повышение уровня доступности услуг в организациях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также на привлечение этих категории лиц к участию в независимой оценке.