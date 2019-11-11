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11:24, 11 ноября 2019 352
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В Ухоловском районе насмерть разбился водитель «десятки»

В Ухоловском районе насмерть разбился водитель «десятки»

Фото: УМВД по Рязанской области

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Ухоловском районе насмерть разбился водитель ВАЗ-2110. ДТП произошло в 00:05 на 5-ом километре автодороги «Ухолово — Дегтяные Борки», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 37-летний местный житель не справился с управлением. «Десятка» вылетела в кювет, водитель скончался от полученных травм. Его 28-летнего пассажира госпитализировали.


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