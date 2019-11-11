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В Солотче планируют построить детсад и бассейн. Об этом говорится на сайте мэрии.
Детсад на 90 мест оценивается в 100 млн рублей, а культурно-досуговый центр с бассейном — в 300 млн.
Строительство запланировано на 2020 год, но при условии выделения средств.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.