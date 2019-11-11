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22:23, 11 ноября 2019 133
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В рыбновском детсаду открыли новую пристройку

В рыбновском детсаду открыли новую пристройку

Фото: Издательство «Пресса»

В рыбновском детсаду № 3 «Светлячок» открыли новую пристройку под две ясельные группы. Ее возвели в рамках нацпроекта «Демография», пишет издательство «Пресса».

Из основного здания в ясли можно пройти по светлому и теплому переходу, в котором расположены мини-музей «Мой край задумчивый и нежный», посвященный Сергею Есенину, и музей старины.

В группах «Калинка» и «Малинка» есть кроватки с перилами, стульчики для кормления и ванна.

Первых воспитанников в ясли стали принимать с 9 октября.


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