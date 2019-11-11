В рыбновском детсаду открыли новую пристройку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В рыбновском детсаду № 3 «Светлячок» открыли новую пристройку под две ясельные группы. Ее возвели в рамках нацпроекта «Демография», пишет издательство «
Из основного здания в ясли можно пройти по светлому и теплому переходу, в котором расположены мини-музей «Мой край задумчивый и нежный», посвященный Сергею Есенину, и музей старины.
В группах «Калинка» и «Малинка» есть кроватки с перилами, стульчики для кормления и ванна.
Первых воспитанников в ясли стали принимать с 9 октября.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОграбление рязанского склада попало на видео
|
cледующая новость →Следователи показали кадры из квартиры петербургского доцента, расчленившего студентку
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».