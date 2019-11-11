В Ряжском районе пьяный водитель «двенадцатой» врезался в припаркованный «Митсубиши»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В селе Новое Еголдаево Ряжского района ВАЗ-2112 врезался в припаркованный Mitsubishi ASX. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла в субботу, 9 ноября, рядом с домом №30 на улице 1-я Центральная.
27-летний местный житель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль 46-летнего мужчины.
Полицейские выяснили, что водитель «двенадцатой» был пьян.
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«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».