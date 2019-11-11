RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области водитель насмерть сбил пешехода, об этом сообщили на
В субботу, 9 ноября, в 17:05, в Спасском районе на 240-ом километре автодороги М5 «Урал» 48-летний рязанец на Fiat Ducato сбил 32-летнего пешехода.
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП рязанец погиб.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПоявились фотографии с места смертельного ДТП с «Киа» и «Дэу» в центре Рязани
|
cледующая новость →В ДТП в Приокском пострадал виновник аварии
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».