В Рязанском районе столкнулись маршрутка и «Гранта»

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В пятницу, 8 ноября, в деревне Хирино произошло ДТП. Об этом сообщил
В 16:20 столкнулись Lada Granta и пассажирская «ГАЗель». Известно, что маршрутка ехала без пассажиров.
В результате аварии водителя Lada госпитализирован в БСМП с резаной раной голени.
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