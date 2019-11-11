В Рязани пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 12 ноября, в Рязани пройдет бесплатный обучающий мастер-класс «Мой бизнес» для предпринимателей региона. Его организовали Министерство экономического развития России и университет «Синергия» в рамках крупного федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства».
В конгресс-отеле «Амакс» выступят известные спикеры, профессионалы своей индустрии, которые поделятся с аудиторией полезными кейсами и дадут мотивацию для старта своего бизнеса или его дальнейшего развития.
Среди подтвержденных спикеров:
«Мастер-класс „Мой бизнес“ — площадка для активного общения. У всех есть возможность стать частью бизнес-сообщества Рязанской области, узнать новые тенденции в бизнесе, изучить опыт успешных профессионалов бизнеса, завязать прочные деловые связи и провести переговоры с будущими партнерами», — отметили организаторы.
Университет «Синергия» совместно с Минэкономразвития организует форумы «Мой бизнес» в более чем 20 регионах, разрабатывает новые образовательные продукты, готовит тренеров и федеральные команды для обучения предпринимательству и реализует другие мероприятия.
«Главные задачи программы — рассказать о мерах господдержки бизнеса, сформировать институт наставничества для обмена опытом с ведущими предпринимателями, а также помочь участникам в открытии и развитии собственного бизнеса», — добавили организаторы.
Генеральный партнер мастер-класса «Мой Бизнес» в Рязани — Акционерное общество «Почта России».
Дата проведения мастер-класса в Рязани: 12 ноября. Регистрация с 18:00, начало в 19:00. Адрес конгресс-отеля «Амакс»: Первомайский проспект, 54.
Предварительная регистрация доступна на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани из окна высотки выпала женщина
|
cледующая новость →В Ряжском районе пьяный водитель «двенадцатой» врезался в припаркованный «Митсубиши»
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.