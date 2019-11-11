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12:30, 11 ноября 2019 211

В Рязани пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

В Рязани пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

Во вторник, 12 ноября, в Рязани пройдет бесплатный обучающий мастер-класс «Мой бизнес» для предпринимателей региона. Его организовали Министерство экономического развития России и университет «Синергия» в рамках крупного федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства».

В конгресс-отеле «Амакс» выступят известные спикеры, профессионалы своей индустрии, которые поделятся с аудиторией полезными кейсами и дадут мотивацию для старта своего бизнеса или его дальнейшего развития.

Среди подтвержденных спикеров:

  • Максим Казанцев, основатель федеральной сети батутных клубов Cosmica;
  • Алексей Натахин, основатель IT-компании «Мультибит»;
  • Максим Шадрин, генеральный директор компании «Квантрон», предприниматель-инноватор.

«Мастер-класс „Мой бизнес“ — площадка для активного общения. У всех есть возможность стать частью бизнес-сообщества Рязанской области, узнать новые тенденции в бизнесе, изучить опыт успешных профессионалов бизнеса, завязать прочные деловые связи и провести переговоры с будущими партнерами», — отметили организаторы.

Университет «Синергия» совместно с Минэкономразвития организует форумы «Мой бизнес» в более чем 20 регионах, разрабатывает новые образовательные продукты, готовит тренеров и федеральные команды для обучения предпринимательству и реализует другие мероприятия.

«Главные задачи программы — рассказать о мерах господдержки бизнеса, сформировать институт наставничества для обмена опытом с ведущими предпринимателями, а также помочь участникам в открытии и развитии собственного бизнеса», — добавили организаторы.

Генеральный партнер мастер-класса «Мой Бизнес» в Рязани — Акционерное общество «Почта России».

Дата проведения мастер-класса в Рязани: 12 ноября. Регистрация с 18:00, начало в 19:00. Адрес конгресс-отеля «Амакс»: Первомайский проспект, 54.

Предварительная регистрация доступна на сайте.


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