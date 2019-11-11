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12:50, 11 ноября 2019 500
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В Рязани открыли мемориальную доску Альберту Слюсарю

В Рязани открыли мемориальную доску Альберту Слюсарю

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 11 ноября, на доме №2 по улице Фрунзе открыли мемориальную доску Альберту Слюсарю. С 1989 по 2017 год прославленный командир жил в этом здании на третьем этаже.

На церемонию приехали дочери генерала, курсанты училища ВДВ имени Маргелова, юнармейцы, а также представители мэрии, гордумы, общественных организаций Рязани. После открытия доски они возложили цветы.

По словам начальника десантного училища Алексея Рагозина, Альберт Слюсарь был «достойнейшим человеком». «Я хочу, чтобы светлая память о нашем командире, герое Советского Союза всегда была в наших сердцах, в сердцах детей — будущем нашей страны. Мы очень его любили и уважали», — сказал Рагозин.

Глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская отметила, что открытие мемориальной доски — первый шаг в увековечивании памяти военачальника.

«Альберт Евдокимович для всех является примером — как семьянин, как воин, который был отцом для всех солдат», — подчеркнула Рокотянская.

Напомним, рязанцы проголосовали за установку памятника Слюсарю. В Амурской области именем героя хотят назвать школу.

Справка

Альберт Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в в амурском селе Среднебелая. В 1962 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Служил в Афганистане в воздушно-десантных войсках. После войны 12 лет возглавлял рязанское десантное училище.

Удостоен звания Героя Советского Союза (15 ноября 1983). Кроме того, имел два ордена Ленина и орден Красной Звезды.

Военачальник являлся почетным гражданином Рязани. Умер генерал-лейтенант 11 ноября 2017 года.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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