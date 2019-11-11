В Рязани открыли мемориальную доску Альберту Слюсарю

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 11 ноября, на доме №2 по улице Фрунзе открыли мемориальную доску Альберту Слюсарю. С 1989 по 2017 год прославленный командир жил в этом здании на третьем этаже.
На церемонию приехали дочери генерала, курсанты училища ВДВ имени Маргелова, юнармейцы, а также представители мэрии, гордумы, общественных организаций Рязани. После открытия доски они возложили цветы.
По словам начальника десантного училища Алексея Рагозина, Альберт Слюсарь был «достойнейшим человеком». «Я хочу, чтобы светлая память о нашем командире, герое Советского Союза всегда была в наших сердцах, в сердцах детей — будущем нашей страны. Мы очень его любили и уважали», — сказал Рагозин.
Глава рязанской гордумы Юлия Рокотянская отметила, что открытие мемориальной доски — первый шаг в увековечивании памяти военачальника.
«Альберт Евдокимович для всех является примером — как семьянин, как воин, который был отцом для всех солдат», — подчеркнула Рокотянская.
Напомним, рязанцы
Справка
Альберт Слюсарь родился 10 ноября 1939 года в в амурском селе Среднебелая. В 1962 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Служил в Афганистане в воздушно-десантных войсках. После войны 12 лет возглавлял рязанское десантное училище.
Удостоен звания Героя Советского Союза (15 ноября 1983). Кроме того, имел два ордена Ленина и орден Красной Звезды.
Военачальник являлся почетным гражданином Рязани.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУстранить недостатки на мосту через Оку в Рязани намерены до начала снегопадов
|
cледующая новость →Глава администрации Спасска покинул пост
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».