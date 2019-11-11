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В Рязани неизвестные отравили собаку, об этом сообщили в группе «
Инцидент произошел в конце октября в поселке Строитель. Собаку по кличке Барон нашли в мертвой в овраге. Оказалось, что животное отравили.
Опекуны, которые кормили и ухаживали за собакой, рассказали, что у них есть предположение, кто мог отравить пса.
«Подозреваем, что это сделали две соседки, которые сразу невзлюбили Барона. Собака им явно мешала, женщины постоянно выбрасывали его еду. Они также сдавали пса в службу по контролю за животными и угрожали от него избавиться», — отметили местные жители.
В настоящий момент опекуны собаки написали заявление в полицию.
Напомним, ранее в Пронском районе неизвестные
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