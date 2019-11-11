В Песочне на тротуаре сбили пешехода

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Фото: УМВД по Рязанской области
На улице Советской армии на тротуаре сбили пешехода. Об этом
ДТП с участием пешехода произошло в воскресенье, 10 ноября, в 12.40 вблизи дома №12.
По предварительной информации, 32-летний рязанец на Hyundai Solaris выезжал с прилегающей территории и при движении задним ходом наехал на 42-летнего мужчину, идущего по тротуару.
Пострадавшего доставили в больницу.
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