В Касимовском районе ввели карантин по бешенству животных

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В деревне Бельково Касимовского района ввели карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление разместили на сайте регионального правительства, в понедельник, 11 ноября.
Ограничительные меры будут действовать по 5 января 2020 года. Весь поселок объявили угрожаемой зоной заболевания.
На период карантина здесь запретили выставки и торговлю животными, вывоз кошек и собак.
Ветеринары проведут принудительную вакцинацию непривитых зверей. Карантинные территории продезинфицируют. Больных зверей усыпят.
Ранее карантин
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.