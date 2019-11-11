Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:10, 11 ноября 2019 152

В Госдуме поддержали законодательные инициативы «Россетей» и концепцию цифровой трансформации

В Госдуме поддержали законодательные инициативы «Россетей» и концепцию цифровой трансформации

Глава группы компаний «Россети» Павел Ливинский на выездном заседании Комитета по энергетике Госдумы в Ижевске представил преимущества, которые получат промышленные и бытовые потребители в результате реализации в электросетевом комплексе страны концепции «Цифровая трансформация 2030».

Глава энергохолдинга подчеркнул, что реализованную в Удмуртии целевую модель развития электросетевого комплекса презентовали президенту Владимиру Путину. Он ее поддержал: «Мы видим, что благодаря реализуемым мерам, включая консолидацию, цифровую трансформацию и развитие дополнительных сервисов, производительность труда растет на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) — на 15%, а показатели надежности улучшаются в два раза».

Павел Ливинский также подробно остановился на законодательных инициативах холдинга, позволяющих обеспечить в долгосрочной перспективе стабильное финансово-экономическое положение электросетей, остановить критическое старение оборудования и предложить клиентам не просто услуги по надежному и качественному электроснабжению, но и целый ряд востребованных дополнительных сервисов.

«Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрестного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям. Важно обеспечить финансирование проектов по консолидации электросетевых активов за счет тарифных источников и внедрение новых принципов долгосрочного регулирования на основе регуляторных соглашений, отличных от существующих методов доходности инвестированного капитала и долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», — заявил он.

Председатель комитета по энергетике Госдумы Федерального собрания Павел Завальный подчеркнул, что цифровая трансформация электросетевого комплекса — это правильный тренд, но нужно добиться не простой автоматизации процессов, а решения проблем в энергетике, в том числе за счет построения принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом.

«А для этого необходимо реализовать предложенные „Россетями“ меры в части регулирования отрасли. При этом, как показывает практика, к примеру, в Удмуртии, консолидация электросетей на базе системообразующей сетевой организации позволяет снижать операционные и капитальные затраты и, как следствие, устанавливать прозрачные доступные тарифы для потребителей. При этом обязательно реализовывать планы на основе российского оборудования и программного обеспечения, так как вопросы информационной и кибербезопасности критичны», — отметил Завальный.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об успешном опыте сотрудничества региона и энергетиков, напомнив про консолидацию на базе «Россетей» 80% сетевых активов Республики. Проект позволил властям направить полученные средства на социальные проекты, а «Россетям» — создать первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий.

«Все, что мы делаем, направлено на потребителя, уже чувствующего положительные результаты нашего взаимодействия, и он превращается в надежного партнера, с которым мы сможем построить не только самый современный электросетевой комплекс, но и внесем существенный вклад в социально-экономическое развитие всей Республики. И первый шаг в данном направлении — подписание долгосрочного тарифного соглашения с энергетиками — будет сделан уже сегодня», — подчеркнул глава Удмуртии.

«Заключение данного тарифного соглашения позволит нашей компании уверенно формировать свою инвестиционную политику в регионе на долгосрочный период, — отметил гендиректор „Россети Центр“ — управляющей организации „Россети Центр и Приволжье“ Игорь Маковский. — Безусловно, такие отношения отвечают интересам и энергетиков, и региональных властей, и, конечно же, потребителей».

По итогам заседания подготовили рекомендации Правительству, Минэнерго и субъектам электроэнергетики.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Терпеть или нет? Куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью

Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 624
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 888
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 513
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 3 917
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 20
8:09, 10 ноября 2019 1 298
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум