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В ДТП в Михайловском районе пострадали двое детей,
В воскресенье, 10 ноября, в Михайловском районе на 210-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» 41-летний москвич на Skoda Octavia столкнулся с Mitsubishi Pajero под управлением 32-летнего жителя Волгоградской области.
В результате аварии пострадали двое детей шести и трех лет, а также 30-летний пассажир Mitsubishi Pajero.
Обе машины получили механические повреждения. По факту происшествия проводится проверка.
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