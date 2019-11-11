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В центре Рязани столкнулись две легковушки, фотографии аварии появились в группе «
ДТП произошло на улице Грибоедова. На кадрах видно, как BMW врезалась в Kia.
Обстоятельства аварии уточняются.
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«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».