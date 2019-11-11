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Строительство обхода Рязани начнется в 2020 году, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Об этом передает
«В этом году мы проектируем восемь обходов городов: Нижний Новгород, Рязань, Волгоград. Хасавюрт, Дербент, Владикавказ, Иваново и Набережные Челны. В будущем году приступим к началу их строительства», — говорится в сообщении.
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