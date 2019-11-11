RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сотовая связь в России подорожает в 2020 году, пишут «
В сообщени говорится, что одна из основных причин повышения стоимости услуг — отмена внутреннего роуминга в России в июне 2019 года.
Также отмечается, что более 70% опрошенных пожаловались на повышение стоимости. Кроме того, по статистике, каждый десятый в 2019 году был недоволен оператором и сменил его.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанец выиграл кубок Ульяновской области по автокроссу
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.