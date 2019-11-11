Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:36, 11 ноября 2019 97
 0    0

Сотовая связь в России подорожает в 2020 году — СМИ

Сотовая связь в России подорожает в 2020 году — СМИ

Сотовая связь в России подорожает в 2020 году, пишут «Известия».

В сообщени говорится, что одна из основных причин повышения стоимости услуг — отмена внутреннего роуминга в России в июне 2019 года.

Также отмечается, что более 70% опрошенных пожаловались на повышение стоимости. Кроме того, по статистике, каждый десятый в 2019 году был недоволен оператором и сменил его.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 6 546
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 836
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 494
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 3 866
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 18
16:44, 30 октября 2019 4 193
РЗН. инфо публикует список номинантов на премию «Человек года-2019» 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум