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10:45, 11 ноября 2019 135

Самый выгодный в году. «Сбербанк» проведет «Зеленый день»

Самый выгодный в году. «Сбербанк» проведет «Зеленый день»

«Сбербанк» отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зеленый день» — самый выгодный день в году. Всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году, с большими скидками.

Впервые в «Зеленом дне» масштабно представлены компании экосистемы «Сбербанка»: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зеленый день»: 11 и 12 ноября — для частных клиентов, с 11 по 17 ноября — для корпоративных клиентов.

Основные предложения банка для розничных и корпоративных клиентов:

  • потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых;
  • скидки до 17,8% в «ДомКлик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров «Сбербанка»;
  • оплата штрафов за нарушение ПДД в «Сбербанк Онлайн» без комиссии;
  • повышенный кешбэк 10% по новым бизнес-картам;
  • скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов;
  • возврат до 100% бонусов СПАСИБО за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л'Этуаль», «Литрес», сеть аптек «НЕОФАРМ» и др).;
  • скидка до 50% на ряд страховых продуктов СК «Сбербанк страхование» и СК «Сбербанк страхование жизни».

Основные предложения компаний экосистемы «Сбербанка»

  • онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.
  • маркетплейс «Беру!» подготовил к празднику распродажи со скидкой до 50%.
  • медицинский сервис DocDoc предложит консультации врачей со скидкой до 24%.
  • «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Также на «Зеленый день» подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Примеры конкретных предложений: скидки до 35% — на технику Samsung, до 25% — в интернет-магазине детских товаров «Дочки-Сыночки», до 30% — в «Иль де Ботэ», до 35% — на технику Huawei, до 45% - на автомобили в «АВИЛОНе».

В сети заправок «Газпром нефть» можно будет получить скидку два рубля с каждого литра при заправке на 30 литров. Торговая сеть «Магнит» предложит скидку до 40% на продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест» и скидку до 60% в MED-магазине.

Для пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», спецпредложения и скидки «Зеленого дня» впервые будут доступны в новом каталоге.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте.

Впервые акция «Зеленый день», в ходе которой предлагали программы и услуги по сниженным ценам, прошла в 2018 году. Этот день решили сделать традиционным днем скидок.

«Первый „Зеленый день“ стал удачным для всех: участники смогли получить качественные услуги и товары по аукционной стоимости, партнеры отметили рост продаж в разы, банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции „Зеленый день“ воспользовалось более 2,5 млн жителей России», — рассказали в пресс-службе банка.


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