Рязанский центр поддержки грудного вскармливания заработал в новом формате

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Областной центр поддержки грудного вскармливания в Перинатальном центре начал работать в новом формате. Об этом сообщил
Раньше центр функционировал по звонкам на горячую линию. Женщин консультировали дистанционно и, если требовалось, записывали их на прием.
Теперь работу расширили: новый руководитель центра обходит всех вновь поступивших в Перинатальный центр женщин и каждую консультирует по грудному вскармливанию. По мнению специалистов, если знать и соблюдать правила и получать поддержку, то почти каждая женщина способна наладить грудное вскармливание.
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