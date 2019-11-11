Под Рязанью выбросили десять щенков. Девушка ищет им дом

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка Юлия Маркина ищет дом для десяти выброшенных щенков. Об этом она написала на своей странице.
По словам девушки, собак оставили несколько дней назад. Щенков поселили в деревне, где они «гоняют кур и ночуют в сарае».
«Какие-то нелюди просто их оставили одних. На данный момент щенки находятся в селе Поляны, пока забрали только одну девочку, остальные очень нуждаются в помощи!» — написала рязанка.
Связаться с девушкой можно по
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВжух и… В Пронске коза пыталась попасть в музыкальную школу
|
cледующая новость →Петербургский суд арестовал историка, подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.