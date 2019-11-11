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19:12, 11 ноября 2019 580
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Под Рязанью выбросили десять щенков. Девушка ищет им дом

Под Рязанью выбросили десять щенков. Девушка ищет им дом

Рязанка Юлия Маркина ищет дом для десяти выброшенных щенков. Об этом она написала на своей странице.

По словам девушки, собак оставили несколько дней назад. Щенков поселили в деревне, где они «гоняют кур и ночуют в сарае».

«Какие-то нелюди просто их оставили одних. На данный момент щенки находятся в селе Поляны, пока забрали только одну девочку, остальные очень нуждаются в помощи!» — написала рязанка.

Связаться с девушкой можно по ссылке.


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