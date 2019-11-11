Рязанцев предупредили об ухудшении видимости из-за тумана

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В понедельник, 11 ноября, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, днем с сохранением до конца суток 11 ноября на территории области местами ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 метров.
Рязанцев призвали соблюдать осторожность.
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