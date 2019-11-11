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Рязанцев попросили помочь пострадавшей от пожара семье на улице Затинной. Пост об этом появился в instagram.
«Друзья, у моей знакомой Александры случилась беда. Ее квартира на улице Затинной сгорела. Чудом она и ее бабушка проснулись (от треска посуды) и выбежали на улицу. У людей вместе с квартирой сгорели практически все вещи. Сейчас Саша и ее бабушка в больнице», — говорится в сообщении.
По словам автора поста, у девушки ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.
«Сейчас крайний диагноз — обструктивный бронхит на почве всего. Сейчас Саша идет на поправку, но когда девушка выйдет из стен больницы, ей даже нечего будет надеть на ноги. Ваша элементарная помощь в размере 100-200 рублей — уже огромное дело. А если у вас нет даже таких денег, то можете просто помочь распространить данную запись.
Напомним, однокомнатная квартира в доме на улице Затинной загорелась в пятницу, 8 ноября, в 4:02. С огнем боролись 15 пожарных при помощи четырех машин.
Из девятиэтажки
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#Repost @pavlova_yes ・・・ ❗️Максимальный репост ❗️ Друзья, у моей знакомой, Александры @vaybel_ случилась беда. Ее Квартира на улице Затинной , в пятницу 08.11 сгорела... чудом Саша и ее Бабушка проснулись ( от треска посуды) и выбежали на улицу, в чем спали... У людей вместе с квартирой сгорели практически все вещи. Сейчас Саша и ее Бабушка в больнице. Саша поступила с ожогом верхних дыхательных путей Ожогом руки второй степени Отравлением угарным газом «Тахикардия без кислорода начиняется Приступы астмы Ну волосы обожжены» - пишет сама Александра Сейчас крайний диагноз - обструктивный бронхит на почве всего. Сейчас Саша идёт на поправку, но когда девушка выйдет из стен больницы, ей даже нечего будет надеть на ноги, что бы дойти до института... Друзья, я понимаю, что интернет пестрит подобными постами, и каждый из нас не миллионер, но такое может случится с кем угодно, и мы не должны проходить мимо. Давайте поможем этой семье пережить такое горе все вместе, ваша элементарная помощь в размере - 100 -200 ₽ уже огромное дело. А если у вас нет даже таких денег, то можете просто помочь распространить данную запись 😭🙏🏻❤️ Спасибо за внимание, и заранее спасибо 🙏🏻❤️ ‼️89308888581 ( Опаричева А.В.) - номер привязанный к карте Александры‼️ #пожаррязань#помощьрязань
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