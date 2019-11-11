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17:27, 11 ноября 2019 210
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Рязанцев попросили помочь пострадавшей от пожара семье на улице Затинной

Рязанцев попросили помочь пострадавшей от пожара семье на улице Затинной

Рязанцев попросили помочь пострадавшей от пожара семье на улице Затинной. Пост об этом появился в instagram.

«Друзья, у моей знакомой Александры случилась беда. Ее квартира на улице Затинной сгорела. Чудом она и ее бабушка проснулись (от треска посуды) и выбежали на улицу. У людей вместе с квартирой сгорели практически все вещи. Сейчас Саша и ее бабушка в больнице», — говорится в сообщении.

По словам автора поста, у девушки ожог верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.

«Сейчас крайний диагноз — обструктивный бронхит на почве всего. Сейчас Саша идет на поправку, но когда девушка выйдет из стен больницы, ей даже нечего будет надеть на ноги. Ваша элементарная помощь в размере 100-200 рублей — уже огромное дело. А если у вас нет даже таких денег, то можете просто помочь распространить данную запись. +7 (930) 888-85-81 (Опаричева А.В.) — номер привязанный к карте Александры», — добавили в соцсети.

Напомним, однокомнатная квартира в доме на улице Затинной загорелась в пятницу, 8 ноября, в 4:02. С огнем боролись 15 пожарных при помощи четырех машин.

Из девятиэтажки эвакуировали десять человек. 17-летняя рязанка попала в больницу после случившегося.


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#Repost @pavlova_yes ・・・ ❗️Максимальный репост ❗️ Друзья, у моей знакомой, Александры @vaybel_ случилась беда. Ее Квартира на улице Затинной , в пятницу 08.11 сгорела... чудом Саша и ее Бабушка проснулись ( от треска посуды) и выбежали на улицу, в чем спали... У людей вместе с квартирой сгорели практически все вещи. Сейчас Саша и ее Бабушка в больнице. Саша поступила с ожогом верхних дыхательных путей Ожогом руки второй степени Отравлением угарным газом «Тахикардия без кислорода начиняется Приступы астмы Ну волосы обожжены» - пишет сама Александра Сейчас крайний диагноз - обструктивный бронхит на почве всего. Сейчас Саша идёт на поправку, но когда девушка выйдет из стен больницы, ей даже нечего будет надеть на ноги, что бы дойти до института... Друзья, я понимаю, что интернет пестрит подобными постами, и каждый из нас не миллионер, но такое может случится с кем угодно, и мы не должны проходить мимо. Давайте поможем этой семье пережить такое горе все вместе, ваша элементарная помощь в размере - 100 -200 ₽ уже огромное дело. А если у вас нет даже таких денег, то можете просто помочь распространить данную запись 😭🙏🏻❤️ Спасибо за внимание, и заранее спасибо 🙏🏻❤️ ‼️89308888581 ( Опаричева А.В.) - номер привязанный к карте Александры‼️ #пожаррязань#помощьрязань

Публикация от RZN LIFE | РЯЗАНЬ (@rzn_life)

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